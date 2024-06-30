https://crimea.ria.ru/20240630/v-belgorodskoy-oblasti-dron-vsu-szheg-mashinu---postradala-zhenschina-1138472085.html
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T12:15
2024-06-30T12:15
2024-06-30T12:16
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в 3 квартирах выбиты окна. "В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона, пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы", - уточнил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240630/chetvero-spasateley-postradali-v-donetske-iz-za-obstrela-vsu-1138469970.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон)
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину и повредил жилой дом - пострадала женщина
12:15 30.06.2024 (обновлено: 12:16 30.06.2024)