https://crimea.ria.ru/20240630/v-belgorodskoy-oblasti-dron-vsu-szheg-mashinu---postradala-zhenschina-1138472085.html

В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина

В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 30.06.2024

В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина

В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T12:15

2024-06-30T12:15

2024-06-30T12:16

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в 3 квартирах выбиты окна. "В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона, пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы", - уточнил Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240630/chetvero-spasateley-postradali-v-donetske-iz-za-obstrela-vsu-1138469970.html

белгородская область

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2024

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