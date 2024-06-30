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В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина
В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T12:15
2024-06-30T12:16
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в 3 квартирах выбиты окна. "В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона, пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы", - уточнил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240630/chetvero-spasateley-postradali-v-donetske-iz-za-obstrela-vsu-1138469970.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон)
В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщина

В Белгородской области дрон ВСУ сжег машину и повредил жилой дом - пострадала женщина

12:15 30.06.2024 (обновлено: 12:16 30.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль
В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем ТГ-канале.
По предварительной информации в рядом находящемся многоквартирном доме в 3 квартирах выбиты окна.
"В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, у второй машины обгорела водительская сторона, пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы", - уточнил Гладков.
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Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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