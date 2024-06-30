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ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников
ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2024
ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников
36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России. Об этом сообщает утром в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T07:06
2024-06-30T07:06
2024-06-30T07:26
министерство обороны рф
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орловская область
белгородская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. 36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России. Об этом сообщает утром в воскресенье Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ВСУ нередко пытаются атаковать российские регионы с помощью БПЛА самолетного типа, особенно стараясь поражать объекты критической инфраструктуры, НПЗ, резервуары с топливом. В субботу дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты два украинских беспилотника"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОДве воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки
https://crimea.ria.ru/20240629/chetvero-sevastopoltsev-postradali-pri-utrenney-raketnoy-atake-na-gorod-1138461638.html
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министерство обороны рф, курская область, воронежская область, брянская область, липецкая область, орловская область, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Материал дополняется
ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников
36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России
07:06 30.06.2024 (обновлено: 07:26 30.06.2024)