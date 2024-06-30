https://crimea.ria.ru/20240630/vsu-atakovali-6-oblastey-rossii-s-pomoschyu-bespilotnikov-1138468387.html

ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников

ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников - РИА Новости Крым, 30.06.2024

ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотников

36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России. Об этом сообщает утром в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T07:06

2024-06-30T07:06

2024-06-30T07:26

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. 36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России. Об этом сообщает утром в воскресенье Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ВСУ нередко пытаются атаковать российские регионы с помощью БПЛА самолетного типа, особенно стараясь поражать объекты критической инфраструктуры, НПЗ, резервуары с топливом. В субботу дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты два украинских беспилотника"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОДве воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки

https://crimea.ria.ru/20240629/chetvero-sevastopoltsev-postradali-pri-utrenney-raketnoy-atake-na-gorod-1138461638.html

курская область

воронежская область

брянская область

липецкая область

орловская область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, воронежская область, брянская область, липецкая область, орловская область, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)