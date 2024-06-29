https://crimea.ria.ru/20240629/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-dronov-vsu-1138456564.html
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T14:33
2024-06-29T14:33
2024-06-29T14:38
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины – термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой переводятся в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, рассказал Гладков.Также в селе атакованы еще два автомобиля – в обоих случаях обошлось без пострадавших, продолжил губернатор. Три транспортных средства полностью сгорели. На участке автодороги Зиборовка – Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. У грузового автомобиля повреждена кабина. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал парковку больницы на Белгородчине - ранены два человекаВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водительПрямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, обстрелы белгородской области
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ
14:33 29.06.2024 (обновлено: 14:38 29.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины – термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой переводятся в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, рассказал Гладков.
Также в селе атакованы еще два автомобиля – в обоих случаях обошлось без пострадавших, продолжил губернатор. Три транспортных средства полностью сгорели. На участке автодороги Зиборовка – Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. У грузового автомобиля повреждена кабина. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
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