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Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T14:33
2024-06-29T14:38
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины – термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой переводятся в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, рассказал Гладков.Также в селе атакованы еще два автомобиля – в обоих случаях обошлось без пострадавших, продолжил губернатор. Три транспортных средства полностью сгорели. На участке автодороги Зиборовка – Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. У грузового автомобиля повреждена кабина. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал парковку больницы на Белгородчине - ранены два человекаВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водительПрямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, обстрелы белгородской области
Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ

14:33 29.06.2024 (обновлено: 14:38 29.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины – термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой переводятся в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, рассказал Гладков.
Также в селе атакованы еще два автомобиля – в обоих случаях обошлось без пострадавших, продолжил губернатор. Три транспортных средства полностью сгорели. На участке автодороги Зиборовка – Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. У грузового автомобиля повреждена кабина. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьОбстрелы Белгородской области
 
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Заголовок открываемого материала
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13:53Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
13:42Эвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧС
13:30Эвакуация с пляжей Анапы – что ответили власти города
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10:19Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS
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