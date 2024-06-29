https://crimea.ria.ru/20240629/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-dronov-vsu-1138456564.html

Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T14:33

2024-06-29T14:33

2024-06-29T14:38

белгородская область

новости

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1b/1119516621_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e12c126d3949e042d799335275843b9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области – ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины – термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой переводятся в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, рассказал Гладков.Также в селе атакованы еще два автомобиля – в обоих случаях обошлось без пострадавших, продолжил губернатор. Три транспортных средства полностью сгорели. На участке автодороги Зиборовка – Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. У грузового автомобиля повреждена кабина. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал парковку больницы на Белгородчине - ранены два человекаВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водительПрямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, обстрелы белгородской области