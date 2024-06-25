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Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
Мирная жительница погибла в белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ, сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T08:57
2024-06-25T08:58
россия
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ, сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, во время обхода территории был обнаружен разрушенный частный дом. При осмотре места происшествия нашли погибшую.Местные власти окажут помощь семье погибшей, пообещал Гладков.Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую и Воронежскую области при помощи 30 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиНовая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской областиЖитель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия
Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина

Пожилая женщина погибла в своем доме при ночном обстреле Белгорода

08:57 25.06.2024 (обновлено: 08:58 25.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ, сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков.
Как уточнил губернатор, во время обхода территории был обнаружен разрушенный частный дом. При осмотре места происшествия нашли погибшую.
"Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом. Самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшей", - написал он в своем Telegram-канале.
Местные власти окажут помощь семье погибшей, пообещал Гладков.
Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую и Воронежскую области при помощи 30 беспилотников.
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РоссияНовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковПроисшествия
 
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