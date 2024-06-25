https://crimea.ria.ru/20240625/pryamoe-popadanie-v-zhiloy-dom---v-sele-pod-belgorodom-pogibla-zhenschina-1138337642.html

Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина

Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина

Мирная жительница погибла в белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ, сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T08:57

2024-06-25T08:57

2024-06-25T08:58

россия

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ, сообщил во вторник утром губернатор области Вячеслав Гладков.Как уточнил губернатор, во время обхода территории был обнаружен разрушенный частный дом. При осмотре места происшествия нашли погибшую.Местные власти окажут помощь семье погибшей, пообещал Гладков.Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую и Воронежскую области при помощи 30 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиНовая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской областиЖитель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе

россия

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия