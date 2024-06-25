https://crimea.ria.ru/20240625/shest-dronov-atakovali-belgorodskuyu-oblast-nochyu-est-ranenye-1138335571.html

Шесть дронов атаковали Белгородскую область ночью: есть раненые

Шесть дронов атаковали Белгородскую область ночью: есть раненые - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Шесть дронов атаковали Белгородскую область ночью: есть раненые

Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T06:13

2024-06-25T06:13

2024-06-25T06:19

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что шесть вражеских беспилотников атаковали город Строитель Яковлевского городского округа. Там ранены два человека. "У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", - написал глава области в Telegram.По словам Гладкова, в городе после атаки в двух многоэтажках выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. Кроме того, под ударом боевиков оказалось и село Быковка. Там в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждены два автомобиля.Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиПосле удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены троеНовая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области

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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости, россия