https://crimea.ria.ru/20240623/iz-za-obstrela-vsu-goroda-grayvoron-pogib-muzhchina-i-raneny-troe-1138302064.html

После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое

После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое - РИА Новости Крым, 23.06.2024

После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое

Мирный житель погиб и трое ранены во время атаки украинских боевиков на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T11:32

2024-06-23T11:32

2024-06-23T11:42

белгородская область

новости

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб и трое ранены во время атаки украинских боевиков на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также губернатор уточнил, что еще были ранены три человека.В результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Двух мужчин бойцы территориальной самообороны оперативно доставили в районную больницу."Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма", – написал Гладков.Для прохождения дальнейшего лечения оба пострадавших будут переведены в областную клиническую больницу, сказал глава региона.В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась, также рассказал губернатор.В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также различные повреждения получили несколько автомобилей и рядом стоящий магазин. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240622/novaya-ataka-dronov---ranen-esche-odin-zhitel-belgorodskoy-oblasti-1138292038.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области