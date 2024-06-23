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После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое
После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое - РИА Новости Крым, 23.06.2024
После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое
Мирный житель погиб и трое ранены во время атаки украинских боевиков на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T11:32
2024-06-23T11:42
белгородская область
новости
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб и трое ранены во время атаки украинских боевиков на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также губернатор уточнил, что еще были ранены три человека.В результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Двух мужчин бойцы территориальной самообороны оперативно доставили в районную больницу."Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма", – написал Гладков.Для прохождения дальнейшего лечения оба пострадавших будут переведены в областную клиническую больницу, сказал глава региона.В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась, также рассказал губернатор.В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также различные повреждения получили несколько автомобилей и рядом стоящий магазин. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240622/novaya-ataka-dronov---ranen-esche-odin-zhitel-belgorodskoy-oblasti-1138292038.html
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белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
После удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены трое

Мирный житель погиб и трое ранены в городе Грайворон Белгородской области после удара ВСУ

11:32 23.06.2024 (обновлено: 11:42 23.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб и трое ранены во время атаки украинских боевиков на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное – погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал Гладков в своем ТГ-канале.
Также губернатор уточнил, что еще были ранены три человека.
В результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Двух мужчин бойцы территориальной самообороны оперативно доставили в районную больницу.
"Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма", – написал Гладков.
Для прохождения дальнейшего лечения оба пострадавших будут переведены в областную клиническую больницу, сказал глава региона.
В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась, также рассказал губернатор.
В одном многоквартирном доме повреждено балконное остекление на нескольких этажах, также различные повреждения получили несколько автомобилей и рядом стоящий магазин. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков.
Аптечка - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Вчера, 14:56
Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
Белгородская областьНовостиПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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