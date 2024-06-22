https://crimea.ria.ru/20240622/novaya-ataka-dronov---ranen-esche-odin-zhitel-belgorodskoy-oblasti-1138292038.html

Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области

Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области

Еще один мирный житель получил ранения во время очередной атаки украинских дронов-камикадзе на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T14:56

2024-06-22T14:56

2024-06-22T14:56

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Еще один мирный житель получил ранения во время очередной атаки украинских дронов-камикадзе на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на этот раз враг атаковал три населенных пункта Шебекинского округа.Кроме того, повреждение получили частные домовладения, несколько автомобилей, линия газоснабжения.В Салтыково Белгородской области после удара ВСУ ранее в субботу погиб мирный житель. До этого 22 июня мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Он получил контузию.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским моремВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-udarili-po-donetsku-raketami-m26---pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1138291306.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости