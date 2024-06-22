https://crimea.ria.ru/20240622/novaya-ataka-dronov---ranen-esche-odin-zhitel-belgorodskoy-oblasti-1138292038.html
Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
Еще один мирный житель получил ранения во время очередной атаки украинских дронов-камикадзе на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T14:56
2024-06-22T14:56
2024-06-22T14:56
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Еще один мирный житель получил ранения во время очередной атаки украинских дронов-камикадзе на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на этот раз враг атаковал три населенных пункта Шебекинского округа.Кроме того, повреждение получили частные домовладения, несколько автомобилей, линия газоснабжения.В Салтыково Белгородской области после удара ВСУ ранее в субботу погиб мирный житель. До этого 22 июня мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Он получил контузию.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским моремВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-udarili-po-donetsku-raketami-m26---pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1138291306.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_7f869d618b125a328bd19d912ce5be18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
При новой атаке вражеских дронов ранен житель Шебекинского округа - Гладков