https://crimea.ria.ru/20240622/zhitel-belgorodskogo-khutora-postradal-pri-atake-dronov-kamikadze-1138289276.html

Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе

Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе

Мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T11:17

2024-06-22T11:17

2024-06-22T11:34

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, всю необходимую помощь ему оказывают.Также в результате поврежден частный дом, хозпостройки и полностью сгорел гражданский автомобиль. Кроме того, с утра атакован Грайворонский городской округ области - повреждены шесть частных домовладений и одно авто.Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.ВСУ продолжают регулярные атаки на мирные населенные пункты РФ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщали ранее в Минобороны России. Накануне за ночь 117 украинских беспилотников атаковали мирные объекты на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибшийНад Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости