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Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
Мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T11:17
2024-06-22T11:17
2024-06-22T11:34
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, всю необходимую помощь ему оказывают.Также в результате поврежден частный дом, хозпостройки и полностью сгорел гражданский автомобиль. Кроме того, с утра атакован Грайворонский городской округ области - повреждены шесть частных домовладений и одно авто.Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.ВСУ продолжают регулярные атаки на мирные населенные пункты РФ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщали ранее в Минобороны России. Накануне за ночь 117 украинских беспилотников атаковали мирные объекты на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибшийНад Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке дронов ВСУ
11:17 22.06.2024 (обновлено: 11:34 22.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, всю необходимую помощь ему оказывают.
Также в результате поврежден частный дом, хозпостройки и полностью сгорел гражданский автомобиль. Кроме того, с утра атакован Грайворонский городской округ области - повреждены шесть частных домовладений и одно авто.
Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
ВСУ продолжают регулярные атаки на мирные населенные пункты РФ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников
над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщали ранее в Минобороны России. Накануне за ночь 117 украинских беспилотников
атаковали мирные объекты на территории России.
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