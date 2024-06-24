https://crimea.ria.ru/20240624/chetyre-cheloveka-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1138320076.html

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Три человека получили ранения и доставлены в больницу после обстрела ВСУ города Грайворон. Еще один мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе на село... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T10:22

2024-06-24T10:22

2024-06-24T10:25

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Три человека получили ранения и доставлены в больницу после обстрела ВСУ города Грайворон. Еще один мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе на село Муром. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате обстрела ВСУ в Грайвороне повреждены шесть частных домов и два гаража, добавил губернатор. На местах работают представители всех оперативных служб.В селе Муром Шебекинского городского округа ВСУ атаковали легковой автомобиль дроном-камикадзе.Накануне в результате удара ВСУ по Грайворону погиб мужчина и получили ранения трое мирных жителей.24 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в течение ночи уничтожили четыре украинских дрона над Ростовской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской областиМирный житель погиб в Белгородской области после удара ВСУ - ГладковОбстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков