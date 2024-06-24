Четыре человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
При атаке ВСУ на Грайворон и Муром Белгородской области ранены четыре мирных жителя
10:22 24.06.2024 (обновлено: 10:25 24.06.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Три человека получили ранения и доставлены в больницу после обстрела ВСУ города Грайворон. Еще один мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе на село Муром. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По информации медиков, у двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние – средней степени тяжести. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
В результате обстрела ВСУ в Грайвороне повреждены шесть частных домов и два гаража, добавил губернатор. На местах работают представители всех оперативных служб.
В селе Муром Шебекинского городского округа ВСУ атаковали легковой автомобиль дроном-камикадзе.
"Ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - рассказал Гладков.
Накануне в результате удара ВСУ по Грайворону погиб мужчина и получили ранения трое мирных жителей.
24 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в течение ночи уничтожили четыре украинских дрона над Ростовской областью.
Читайте также на РИА Новости Крым: