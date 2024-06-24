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Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В ночь на понедельник попытки РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T07:19
2024-06-24T07:19
2024-06-24T07:23
ростовская область
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
безопасность
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В ночь на понедельник попытки ударов отражены в Ростовской области, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.Минувшей ночью системы ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских дрона над четырьмя регионами России: 28 БПЛА над территорией Брянской области, по два над Смоленской и Липецкой областями, один – над Тульской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на регионы России: что известноБольше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами РоссииНад Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ
ростовская область
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, василий голубев, новости
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
Над Ростовской областью силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона - Минобороны
07:19 24.06.2024 (обновлено: 07:23 24.06.2024)