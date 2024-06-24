https://crimea.ria.ru/20240624/chetyre-bespilotnika-sbity-nad-rostovskoy-oblastyu-1138317187.html

Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В ночь на понедельник попытки РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T07:19

2024-06-24T07:19

2024-06-24T07:23

ростовская область

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

безопасность

василий голубев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В ночь на понедельник попытки ударов отражены в Ростовской области, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.Минувшей ночью системы ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских дрона над четырьмя регионами России: 28 БПЛА над территорией Брянской области, по два над Смоленской и Липецкой областями, один – над Тульской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на регионы России: что известноБольше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами РоссииНад Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 70 беспилотников ВСУ

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, василий голубев, новости