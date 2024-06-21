https://crimea.ria.ru/20240621/bolshe-100-bespilotnikov-sbity-za-noch-nad-regionami-rossii-1138273082.html

Больше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами России

Больше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами России - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Больше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами России

За ночь 117 украинских беспилотников атаковали мирные объекты на территории России. Силами ПВО сбиты 114 из них, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T14:47

2024-06-21T14:47

2024-06-21T14:52

министерство обороны рф

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. За ночь 117 украинских беспилотников атаковали мирные объекты на территории России. Силами ПВО сбиты 114 из них, сообщает Минобороны России.Кроме того, военнослужащие Черноморского флота уничожили в районе Крымского полуострова шесть украинских безэкипажных катеров."Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении Минобороны.Утром в оборонном ведомстве сообщали о поражении более чем 70 беспилотников над Крымом и в акватории Черного моря. Кроме того, по данным ведомства, 43 вражеских дрона перехвачены над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над Волгоградской областью.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки украинских дронов на город. Над регионом сбили 4 беспилотника, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Также в пятницу украинские боевики атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала "Южный" и Ильский нефтеперерабатывающий завод.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке дронов ВСУ на Краснодар есть погибший14 групповых ударов по "оборонке" и энергообъектам Украины: что пораженоВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, вооруженные силы россии, потери всу