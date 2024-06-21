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Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников
Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников
Российские военные утром в пятницу отражают атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T06:57
2024-06-21T06:57
2024-06-21T07:09
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михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Российские военные утром в пятницу отражают атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По оперативной информации спасателей, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал."В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Спасательные службы продолжают работу", - добавил Развожаев.Утром в пятницу украинские боевики также атаковали Краснодар. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, повреждены здание котельной у автовокзала "Южный" и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали сотрудники предприятий: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ. Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщинаЗачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Военные в Севастополе отражают атаку украинских беспилотников
Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника – Развожаев
06:57 21.06.2024 (обновлено: 07:09 21.06.2024)