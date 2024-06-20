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15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России - РИА Новости Крым, 20.06.2024
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T07:17
2024-06-20T07:17
2024-06-20T07:23
министерство обороны рф
краснодарский край
кубань
ростовская область
республика адыгея
брянская область
белгородская область
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край, Ростовскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую области и по Республику Адыгея.Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ полностью разрушен жилой дом и погибла жительница.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
краснодарский край
кубань
ростовская область
республика адыгея
брянская область
белгородская область
орловская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, краснодарский край, кубань, ростовская область, республика адыгея, брянская область, белгородская область, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, безопасность
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
Над шестью регионами России за ночь сбили 15 беспилотников ВСУ
07:17 20.06.2024 (обновлено: 07:23 20.06.2024)