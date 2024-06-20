https://crimea.ria.ru/20240620/15-dronov-vsu-sbity-nad-yugom-i-prigranichem-rossii-1138230789.html

15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России

15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России - РИА Новости Крым, 20.06.2024

15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России

Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T07:17

2024-06-20T07:17

2024-06-20T07:23

министерство обороны рф

краснодарский край

кубань

ростовская область

республика адыгея

брянская область

белгородская область

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край, Ростовскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую области и по Республику Адыгея.Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ полностью разрушен жилой дом и погибла жительница.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.

краснодарский край

кубань

ростовская область

республика адыгея

брянская область

белгородская область

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, краснодарский край, кубань, ростовская область, республика адыгея, брянская область, белгородская область, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, безопасность