Рейтинг@Mail.ru
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/15-dronov-vsu-sbity-nad-yugom-i-prigranichem-rossii-1138230789.html
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России - РИА Новости Крым, 20.06.2024
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T07:17
2024-06-20T07:23
министерство обороны рф
краснодарский край
кубань
ростовская область
республика адыгея
брянская область
белгородская область
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138151367_0:28:3118:1782_1920x0_80_0_0_592430914ecf94190230a9d56f83e27e.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край, Ростовскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую области и по Республику Адыгея.Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ полностью разрушен жилой дом и погибла жительница.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
краснодарский край
кубань
ростовская область
республика адыгея
брянская область
белгородская область
орловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138151367_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1ae3eff36747dbbfd61f8ca15fb908f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, краснодарский край, кубань, ростовская область, республика адыгея, брянская область, белгородская область, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, происшествия, безопасность
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России

Над шестью регионами России за ночь сбили 15 беспилотников ВСУ

07:17 20.06.2024 (обновлено: 07:23 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край, Ростовскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую области и по Республику Адыгея.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три – над территорией Брянской области, еще три дрона над территорией Краснодарского края, по одному беспилотнику над территорией Ростовской, Белгородской, а также Орловской областей", - сказано в сообщении.
Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ полностью разрушен жилой дом и погибла жительница.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются приграничные регионы, а также Кубань, Ростовская область, Крым и Севастополь.
18 мая украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Азове. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади пять тысяч кубических метров. Спустя сутки пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Однако к вечеру 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
 
Министерство обороны РФКраснодарский крайКубаньРостовская областьРеспублика АдыгеяБрянская областьБелгородская областьОрловская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОПроисшествияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21Обстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель
09:59Два агента СБУ получили сроки за попытку покушения на руководителей Крыма
09:42Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
09:14Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
09:06Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
08:49Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя
08:36Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде
08:14На нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливом
08:09Громкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура
07:51Где в Севастополе не будет света в четверг
07:41В Северной Корее Путину вручили высшую госнаграду
07:28Пожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно
07:1715 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
06:50Сколько школ отремонтировано в новых регионах РФ
06:18ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
06:04На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма
00:01+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
22:30Главное за день: 19 июня
22:03Главные новости Крыма: 19 июня
Лента новостейМолния