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ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России
ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России - РИА Новости Крым, 17.06.2024
ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России
Российские системы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T08:12
2024-06-17T08:12
беспилотник (бпла, дрон)
россия
безопасность
пво
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
https://crimea.ria.ru/20240617/nad-lipetskom-sredstva-reb-podavili-chetyre-bespilotnika-1138161296.html
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беспилотник (бпла, дрон), россия, безопасность, пво, всу (вооруженные силы украины), новости
ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России

Российская ПВО ночью сбила 6 дронов ВСУ над тремя областями - Минобороны

08:12 17.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.
7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)РоссияБезопасностьПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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