https://crimea.ria.ru/20240617/rossiyskaya-pvo-nochyu-sbila-6-dronov-vsu-nad-tremya-oblastyami-1138161510.html

ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России

ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России - РИА Новости Крым, 17.06.2024

ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России

Российские системы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T08:12

2024-06-17T08:12

2024-06-17T08:12

беспилотник (бпла, дрон)

россия

безопасность

пво

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили 6 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.На прошлой неделе над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 70 дронов ВСУ.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.

https://crimea.ria.ru/20240617/nad-lipetskom-sredstva-reb-podavili-chetyre-bespilotnika-1138161296.html

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2024

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беспилотник (бпла, дрон), россия, безопасность, пво, всу (вооруженные силы украины), новости