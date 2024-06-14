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70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 14.06.2024
70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над Ростовской областью, еще 17 БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской, Волгоградской,... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T07:25
2024-06-14T07:25
2024-06-14T07:30
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над Ростовской областью, еще 17 БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества.В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области, В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежем сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – АланияНад Ростовской областью сбили три ракеты
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), ростовская область, пво, новости сво, крым, министерство обороны рф, воронежская область, курская область
70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
Над шестью регионами России за ночь сбили 87 украинских беспилотников
07:25 14.06.2024 (обновлено: 07:30 14.06.2024)