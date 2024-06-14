https://crimea.ria.ru/20240614/70-vrazheskikh-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1138101434.html

70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область

70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 14.06.2024

70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над Ростовской областью, еще 17 БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской, Волгоградской,... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T07:25

2024-06-14T07:25

2024-06-14T07:30

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

ростовская область

пво

новости сво

крым

министерство обороны рф

воронежская область

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над Ростовской областью, еще 17 БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества.В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области, В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Воронежем сбит беспилотникБеспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – АланияНад Ростовской областью сбили три ракеты

ростовская область

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воронежская область

курская область

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2024

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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), ростовская область, пво, новости сво, крым, министерство обороны рф, воронежская область, курская область