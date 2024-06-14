https://crimea.ria.ru/20240614/massirovannaya-ataka-bpla-na-rostovskuyu-oblast-narusheno-elektrosnabzhenie-1138100762.html

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение

В результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T06:14

2024-06-14T06:14

2024-06-14T06:14

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

электричество

василий голубев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.По его словам, силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на территории региона. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов. По предварительной информации, жертв нет.В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области, есть повреждения резервуаров с топливом.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзеВСУ атаковали дронами два российских регионаВосемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, электричество, василий голубев, новости