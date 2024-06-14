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Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
В результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T06:14
2024-06-14T06:14
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
электричество
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.По его словам, силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на территории региона. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов. По предварительной информации, жертв нет.В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области, есть повреждения резервуаров с топливом.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзеВСУ атаковали дронами два российских регионаВосемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
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РИА Новости Крым
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, электричество, василий голубев, новости
Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение

В результате массированной атаки дронов ВСУ в части Ростовской области нет электричества

06:14 14.06.2024
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки украинских беспилотников в нескольких населенных пунктах Ростовской области нет электричества. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на территории региона. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов.
"В результате атаки беспилотников в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", - написал он в своем ТГ-канале.
По предварительной информации, жертв нет.
В ночь на пятницу украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области, есть повреждения резервуаров с топливом.
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Ростовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияЭлектричествоВасилий ГолубевНовости
 
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