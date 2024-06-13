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ВСУ атаковали дронами два российских региона - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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ВСУ атаковали дронами два российских региона
ВСУ атаковали дронами два российских региона - РИА Новости Крым, 13.06.2024
ВСУ атаковали дронами два российских региона
Силы ПВО за ночь уничтожили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T07:11
2024-06-13T07:18
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пво
министерство обороны рф
владимирская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими. В последнее время фиксируются попытки киевского режима атаковать дронами регионы, расположенные далеко от украинской границы. 8 июня украинский беспилотник был уничтожен над территорией Северной Осетии. В конце мая БПЛА был сбит над территорией Татарстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMSРакетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
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РИА Новости Крым
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, министерство обороны рф, владимирская область, ярославская область
ВСУ атаковали дронами два российских региона

Силы ПВО сбили вражеские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями

07:11 13.06.2024 (обновлено: 07:18 13.06.2024)
 
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь уничтожили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотника уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области", - сообщили в ведомстве.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими. В последнее время фиксируются попытки киевского режима атаковать дронами регионы, расположенные далеко от украинской границы. 8 июня украинский беспилотник был уничтожен над территорией Северной Осетии. В конце мая БПЛА был сбит над территорией Татарстана.
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