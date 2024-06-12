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Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS
Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T14:06
2024-06-12T14:06
министерство обороны рф
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
поставки западного оружия украине
ракеты atacms
авиабомба hammer
рсзо "ольха"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Коме того, российсике военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 486 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколкиГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУРоссийские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемников
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), поставки западного оружия украине, ракеты atacms, авиабомба hammer, рсзо "ольха", потери всу
Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS

Российские системы ПВО сбили 61 дрон ВСУ и 11 западных снарядов – Минобороны

14:06 12.06.2024
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы. Об этом сообщает в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Коме того, российсике военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 486 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Поставки западного оружия УкраинеРакеты ATACMSАвиабомба HammerРСЗО "Ольха"Потери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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