https://crimea.ria.ru/20240612/rabotaet-pvo-sbity-esche-61-dron-vsu-i-9-amerikanskikh-atacms-1138053898.html

Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS

Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Работает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T14:06

2024-06-12T14:06

2024-06-12T14:06

министерство обороны рф

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

поставки западного оружия украине

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Коме того, российсике военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 113 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 620 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 319 танков и других боевых бронированных машин, 1335 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 486 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколкиГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУРоссийские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), поставки западного оружия украине, ракеты atacms, авиабомба hammer, рсзо "ольха", потери всу