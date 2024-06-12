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Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки
Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T06:06
2024-06-12T06:53
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над акваторией.Развожаев добавил, что суббоеприпасы в городе не обнаружены. Тип сбитых ракет устанавливается. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, целью атак становится и Севастополь. 8 июня флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде, а над Крымом были сбиты пять дронов. Из-за постоянных атак ВСУ обстановка в городе напряженная, но спокойная и контролируемая, заявлял ранее Развожаев. В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов. 29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.В Севастополе, как и в Крыму и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" (высокий) высокий уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в СевастополеСилы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моряРазвожаев рассказал о ситуации в Севастополе после ракетных атак
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки

Военные отразили ракетную атаку на Севастополь – Развожаев

06:06 12.06.2024 (обновлено: 06:53 12.06.2024)
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над акваторией.
"В настоящее время поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации Спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram.
Развожаев добавил, что суббоеприпасы в городе не обнаружены. Тип сбитых ракет устанавливается.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, целью атак становится и Севастополь. 8 июня флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде, а над Крымом были сбиты пять дронов. Из-за постоянных атак ВСУ обстановка в городе напряженная, но спокойная и контролируемая, заявлял ранее Развожаев.
В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов. 29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета "Нептун".
19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.
В Севастополе, как и в Крыму и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" (высокий) высокий уровень террористической опасности.
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