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Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
В ходе атаки ВСУ на Курскую область минувшей ночью уничтожены восемь дронов различной модификации, по предварительной информации пострадали два административных РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T09:28
2024-06-10T09:28
2024-06-10T09:28
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В ходе атаки ВСУ на Курскую область минувшей ночью уничтожены восемь дронов различной модификации, по предварительной информации пострадали два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Он уточнил, что при попытке ударов по российскому региону украинские боевики использовали "весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер".В результате отражения атаки российские военные ликвидировали и обезвредили стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы восемь украинских дронов, уточнил Смирнов.Утром 10 июня в Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над территорией Брянской области, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской областиЧерноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
В ходе ночной атаки дронов ВСУ на Курскую область повреждены два административных здания
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В ходе атаки ВСУ на Курскую область минувшей ночью уничтожены восемь дронов различной модификации, по предварительной информации пострадали два административных здания. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет", – сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при попытке ударов по российскому региону украинские боевики использовали "весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадропоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер".
В результате отражения атаки российские военные ликвидировали и обезвредили стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы восемь украинских дронов, уточнил Смирнов.
Утром 10 июня в Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над территорией Брянской области, уточнили в ведомстве.
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