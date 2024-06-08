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Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области

Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области

Херсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T13:38

2024-06-08T13:38

2024-06-08T13:38

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ИЮН - РИА Новости Крым. Херсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.Такая система ПВО работает достаточно эффективно. Она "состоит из нескольких слоев, и не только на земле", уточнил он и добавил, что "противник еще даже не понимает, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам".7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, пво, вооруженные силы россии, безопасность, пмэф, новости