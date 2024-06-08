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Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
Херсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T13:38
2024-06-08T13:38
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
пво
вооруженные силы россии
безопасность
пмэф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ИЮН - РИА Новости Крым. Херсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.Такая система ПВО работает достаточно эффективно. Она "состоит из нескольких слоев, и не только на земле", уточнил он и добавил, что "противник еще даже не понимает, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам".7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, пво, вооруженные силы россии, безопасность, пмэф, новости
Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области создают глубоко эшелонированную систему ПВО

13:38 08.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ИЮН - РИА Новости Крым. Херсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.
"Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается", - цитирует Сальдо издание.
Такая система ПВО работает достаточно эффективно. Она "состоит из нескольких слоев, и не только на земле", уточнил он и добавил, что "противник еще даже не понимает, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам".
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Вследствие бесчеловечной и целенаправленной атаки объекта гражданской инфраструктуры погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииПВОВооруженные силы РоссииБезопасностьПМЭФНовости
 
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