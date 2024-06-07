https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-v-sadovom-uvelichilos-do-22-chelovek-1137953743.html

Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек

Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек

Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T22:43

2024-06-07T22:43

2024-06-07T22:50

владимир сальдо

атаки всу на крым

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Раненые пациенты направлены в одну из больниц, сообщает минздрав региона.Как сообщалось, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

https://crimea.ria.ru/20240607/19-chelovek-pogibli-pri-obstrele-vsu-sela-sadovoe-v-khersonskoy-oblasti-1137952313.html

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости