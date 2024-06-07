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Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:43
2024-06-07T22:50
владимир сальдо
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Раненые пациенты направлены в одну из больниц, сообщает минздрав региона.Как сообщалось, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.
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владимир сальдо, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек

Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек

22:43 07.06.2024 (обновлено: 22:50 07.06.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАвтомобиль после обстрела ВСУ при котором погибли 19 человек
Автомобиль после обстрела ВСУ при котором погибли 19 человек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Погибли 22 человека, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии", говорится в сообщении.
Раненые пациенты направлены в одну из больниц, сообщает минздрав региона.
"Врачи оценивают их состояние как тяжелое. При необходимости специализированной медицинской помощи пострадавшие будут направлены на лечение в другие субъекты страны. Ситуация находится под моим контролем", — рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
Как сообщалось, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.
19 человек погибли при обстреле Херсонской области
21:41
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
Владимир СальдоАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьПроисшествияНовости
 
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