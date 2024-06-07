https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-pogibshikh-pri-udare-vsu-v-sadovom-uvelichilos-do-22-chelovek-1137953743.html
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:43
2024-06-07T22:43
2024-06-07T22:50
владимир сальдо
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ при обстреле села Садовое в Херсонской области, увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Раненые пациенты направлены в одну из больниц, сообщает минздрав региона.Как сообщалось, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.
https://crimea.ria.ru/20240607/19-chelovek-pogibli-pri-obstrele-vsu-sela-sadovoe-v-khersonskoy-oblasti-1137952313.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новости
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
22:43 07.06.2024 (обновлено: 22:50 07.06.2024)