За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS
За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS
07:22 24.05.2024 (обновлено: 07:28 24.05.2024)
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS и 2 украинских беспилотника над Белгородской областью", - говорится в сообщении ведомства.
Также морская авиация ночью уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении Крыма.
Ночью в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в Telegram.
Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.
На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.
Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.
По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине были отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.
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