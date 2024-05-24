https://crimea.ria.ru/20240524/pvo-za-noch-unichtozhili-nad-krymom-3-rakety-atacms-1137538357.html

За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS

За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS - РИА Новости Крым, 24.05.2024

За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS

За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T07:22

2024-05-24T07:22

2024-05-24T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.Также морская авиация ночью уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении Крыма.Ночью в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в Telegram.Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине были отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНад Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240524/morskaya-aviatsiya-unichtozhila-u-beregov-kryma-tri-bezekipazhnykh-katera-1137538255.html

https://crimea.ria.ru/20240523/dva-cheloveka-pogibli-v-simferopolskom-rayone-pri-atake-vsu-1137537574.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, безопасность республики крым и севастополя, пво, черное море, новости крыма