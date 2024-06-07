https://crimea.ria.ru/20240607/19-chelovek-pogibli-pri-obstrele-vsu-sela-sadovoe-v-khersonskoy-oblasti-1137952313.html

19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области

19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.06.2024

19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T21:41

2024-06-07T21:41

2024-06-07T21:46

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, раненым оказывается необходимая медпомощь.

https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-postradavshikh-v-luganske-ot-raketnogo-udara-vsu-vyroslo-do-57-1137951795.html

херсонская область

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2024

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владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости