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19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.06.2024
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T21:41
2024-06-07T21:46
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, раненым оказывается необходимая медпомощь.
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владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области

19 человек погибли и пятеро ранены при обстреле села Садовое Херсонской области

21:41 07.06.2024 (обновлено: 21:46 07.06.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо19 человек погибли при обстреле Херсонской области
19 человек погибли при обстреле Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

"В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАвтомобиль после обстрела ВСУ при котором погибли 19 человек
Автомобиль после обстрела ВСУ при котором погибли 19 человек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Автомобиль после обстрела ВСУ при котором погибли 19 человек
Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, раненым оказывается необходимая медпомощь.
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Владимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьПроисшествияНовости
 
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