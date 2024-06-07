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19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.06.2024
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T21:41
2024-06-07T21:41
2024-06-07T21:46
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 человек погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое, разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, раненым оказывается необходимая медпомощь.
https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-postradavshikh-v-luganske-ot-raketnogo-udara-vsu-vyroslo-do-57-1137951795.html
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владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости
19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
19 человек погибли и пятеро ранены при обстреле села Садовое Херсонской области
21:41 07.06.2024 (обновлено: 21:46 07.06.2024)