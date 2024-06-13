https://crimea.ria.ru/20240613/chetyre-mirnykh-zhitelya-postradali-ot-ataki-ukrainskogo-drona-kamikadze-1138098986.html

Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе

Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе

Четверо жителей села Маломихайловка в Белгородской области пострадали во время обстрела ВСУ, получив контузии и травмы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T22:43

2024-06-13T22:43

2024-06-13T22:52

новости

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Четверо жителей села Маломихайловка в Белгородской области пострадали во время обстрела ВСУ, получив контузии и травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, Село Маломихайловка Шебекинского городского округа в течение дня 13 июня дважды подвергалось атакам украинских дронов-камикадзе. Первый сдетонировал рядом с магазином, в результате пострадали четверо мирных жителей.Двум из них, мужчине и женщине, медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, отметил Гладков.Второй беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. В результате машина полностью сгорела. Также взрывом были посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", – уточнил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240613/operatory-skorykh-budut-soprovozhdat-vyzovy-do-priezda-medikov---gladkov-1138067378.html

белгородская область

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новости, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области