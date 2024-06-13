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Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе
Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе
Четверо жителей села Маломихайловка в Белгородской области пострадали во время обстрела ВСУ, получив контузии и травмы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T22:43
2024-06-13T22:52
новости
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Четверо жителей села Маломихайловка в Белгородской области пострадали во время обстрела ВСУ, получив контузии и травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, Село Маломихайловка Шебекинского городского округа в течение дня 13 июня дважды подвергалось атакам украинских дронов-камикадзе. Первый сдетонировал рядом с магазином, в результате пострадали четверо мирных жителей.Двум из них, мужчине и женщине, медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, отметил Гладков.Второй беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. В результате машина полностью сгорела. Также взрывом были посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", – уточнил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240613/operatory-skorykh-budut-soprovozhdat-vyzovy-do-priezda-medikov---gladkov-1138067378.html
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Новости
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новости, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе

Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона в Белгородской области

22:43 13.06.2024 (обновлено: 22:52 13.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Четверо жителей села Маломихайловка в Белгородской области пострадали во время обстрела ВСУ, получив контузии и травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, Село Маломихайловка Шебекинского городского округа в течение дня 13 июня дважды подвергалось атакам украинских дронов-камикадзе. Первый сдетонировал рядом с магазином, в результате пострадали четверо мирных жителей.
Двум из них, мужчине и женщине, медицинская помощь была оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно, отметил Гладков.

"Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой, от госпитализации отказались", – добавил он.

Второй беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. В результате машина полностью сгорела. Также взрывом были посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения.
"Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", – уточнил губернатор.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
06:49
Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - Гладков
НовостиВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Главное за день: 13 июня
22:43Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе
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