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В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Азове, который вспыхнул в Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T06:41
2024-06-19T06:52
ростовская область
пожар
топливо
нпз
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Азове, который вспыхнул в Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник утром сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
https://crimea.ria.ru/20240606/vzryv-i-pozhar-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti--chto-izvestno-1137894705.html
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ростовская область, пожар, топливо, нпз, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

Пожар на нефтебазе в Азове локализовали на площади более 3 тысяч квадратных метров - МЧС

06:41 19.06.2024 (обновлено: 06:52 19.06.2024)
 
© МЧС РоссииВ Азове спустя сутки потушили резервуары с топливом после атаки ВСУ
В Азове спустя сутки потушили резервуары с топливом после атаки ВСУ
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Азове, который вспыхнул в Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник утром сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров.
"В 05:30 пожар в Азовском районе локализован на площади 3200 квадратных метров", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.
7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Ростовская областьПожарТопливоНПЗМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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