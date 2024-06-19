https://crimea.ria.ru/20240619/v-azove-spustya-sutki-potushili-rezervuary-s-toplivom-posle-ataki-vsu-1138204954.html
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Азове, который вспыхнул в Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T06:41
2024-06-19T06:41
2024-06-19T06:52
ростовская область
пожар
топливо
нпз
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Азове, который вспыхнул в Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник утром сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
https://crimea.ria.ru/20240606/vzryv-i-pozhar-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti--chto-izvestno-1137894705.html
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РИА Новости Крым
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ростовская область, пожар, топливо, нпз, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ
Пожар на нефтебазе в Азове локализовали на площади более 3 тысяч квадратных метров - МЧС
06:41 19.06.2024 (обновлено: 06:52 19.06.2024)