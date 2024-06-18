https://crimea.ria.ru/20240618/gorit-5-tysyach-kubicheskikh-metrov-pozhar-v-azove-tushit-pozharnyy-poezd-1138182696.html

Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд

Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд

Площадь пожара на резервуара с нефтепродуктами в Азове Ростовской области достигает пяти тысяч кубических метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T06:40

2024-06-18T06:40

2024-06-18T06:44

ростовская область

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

нефть

топливо

нпз

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Площадь пожара на резервуара с нефтепродуктами в Азове Ростовской области достигает пяти тысяч кубических метров. Об этом сообщили в МЧС России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником в ночь на вторник. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По данным спасателей, качество воздуха в регионе контролирует лаборатория Роспотребнадзора, которая направлена к месту.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, нефть, топливо, нпз, беспилотник (бпла, дрон)