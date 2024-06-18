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Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд
Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд
Площадь пожара на резервуара с нефтепродуктами в Азове Ростовской области достигает пяти тысяч кубических метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T06:40
2024-06-18T06:40
2024-06-18T06:44
ростовская область
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
нефть
топливо
нпз
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Площадь пожара на резервуара с нефтепродуктами в Азове Ростовской области достигает пяти тысяч кубических метров. Об этом сообщили в МЧС России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником в ночь на вторник. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По данным спасателей, качество воздуха в регионе контролирует лаборатория Роспотребнадзора, которая направлена к месту.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
ростовская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, нефть, топливо, нпз, беспилотник (бпла, дрон)
Горит 5 тысяч кубических метров: пожар в Азове тушит пожарный поезд
Резервуары с нефтепродуктами в Азове горят на площади 5 тысяч кубических метров - МЧС
06:40 18.06.2024 (обновлено: 06:44 18.06.2024)