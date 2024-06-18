https://crimea.ria.ru/20240618/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-drona-vsu-gorit-neftebaza-1138182314.html

После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами

После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 18.06.2024

После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами

Пожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T06:03

2024-06-18T06:03

2024-06-18T06:13

ростовская область

пожар

василий голубев

новости

нпз

топливо

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительным данным, пострадавших и жертв нет, добавил глава области.Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую областьМассированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжениеНад Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, василий голубев, новости, нпз, топливо, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу