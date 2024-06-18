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После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами
После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 18.06.2024
После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами
Пожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T06:03
2024-06-18T06:03
2024-06-18T06:13
ростовская область
пожар
василий голубев
новости
нпз
топливо
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительным данным, пострадавших и жертв нет, добавил глава области.Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:70 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую областьМассированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжениеНад Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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ростовская область, пожар, василий голубев, новости, нпз, топливо, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
После атаки дрона ВСУ в Азове горят резервуары с нефтепродуктами
Резервуары с нефтепродуктами горят в Азове Ростовской области после атаки беспилотника ВСУ
06:03 18.06.2024 (обновлено: 06:13 18.06.2024)