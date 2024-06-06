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Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ
Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ
Системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских боевиков на Крым, а также Белгородскую и Ростовскую области. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T08:14
2024-06-06T08:14
2024-06-06T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских боевиков на Крым, а также Белгородскую и Ростовскую области. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладов сообщал, что в ночь на 6 июня ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. никто не пострадал.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в ночь на четверг дважды под ударом боевиков оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов. Там вспыхнул пожар, который удалось потушить на площади 100 квадратов.
https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html
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Над Крымом уничтожили 13 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 13 дронов над Крымом и ракету "Нептун" над Ростовской областью
08:14 06.06.2024 (обновлено: 08:24 06.06.2024)