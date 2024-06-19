https://crimea.ria.ru/20240619/na-goryaschey-neftebaze-v-azove-proizoshla-razgermetizatsiya-vtorogo-rezervuara-1138223316.html

На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара - РИА Новости Крым, 19.06.2024

На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

На нефтебазе в Азове Ростовской области, где в результате атаки беспилотника продолжает пылать пожар, произошла разгерметизация второго резервуара. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T17:41

2024-06-19T17:41

2024-06-19T17:47

ростовская область

василий голубев

происшествия

новости

нефтебаза

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На нефтебазе в Азове Ростовской области, где в результате атаки беспилотника продолжает пылать пожар, произошла разгерметизация второго резервуара. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Специалисты МЧС продолжают тушить пожар, добавил он.Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спустя сутки МЧС России сообщило о локазизации пожара на площади 3200 квадратных метров.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы.Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобильАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекДрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, происшествия, новости, нефтебаза, беспилотник (бпла, дрон), пожар