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На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара - РИА Новости Крым, 19.06.2024
На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
На нефтебазе в Азове Ростовской области, где в результате атаки беспилотника продолжает пылать пожар, произошла разгерметизация второго резервуара. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T17:41
2024-06-19T17:47
ростовская область
василий голубев
происшествия
новости
нефтебаза
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На нефтебазе в Азове Ростовской области, где в результате атаки беспилотника продолжает пылать пожар, произошла разгерметизация второго резервуара. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Специалисты МЧС продолжают тушить пожар, добавил он.Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами. Спустя сутки МЧС России сообщило о локазизации пожара на площади 3200 квадратных метров.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы.Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобильАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекДрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
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РИА Новости Крым
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4.7
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ростовская область, василий голубев, происшествия, новости, нефтебаза, беспилотник (бпла, дрон), пожар
На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

Разгерметизация второго резервуара произошла на горящей нефтебазе в Азове – губернатор

17:41 19.06.2024 (обновлено: 17:47 19.06.2024)
 
© МЧС РФРезервуары с нефтепродуктами горят в Азове Ростовской области
Резервуары с нефтепродуктами горят в Азове Ростовской области
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На нефтебазе в Азове Ростовской области, где в результате атаки беспилотника продолжает пылать пожар, произошла разгерметизация второго резервуара. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара", – написал Голубев в своем Telegram-канале.

Специалисты МЧС продолжают тушить пожар, добавил он.
Об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Азове стало известно утром 18 июня. В результате удара загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Спустя сутки МЧС России сообщило о локазизации пожара на площади 3200 квадратных метров.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы.
Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.
7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.
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Ростовская областьВасилий ГолубевПроисшествияНовостиНефтебазаБеспилотник (БПЛА, дрон)Пожар
 
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