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Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
Мирный житель ранен при атаке украинского беспилотника на село Новофедоровка Пологовского муниципального округа. Об этом сообщил глава Запорожской области... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T14:27
2024-06-19T14:36
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке украинского беспилотника на село Новофедоровка Пологовского муниципального округа. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.На месте происшествия работают оперативные службы.Он отметил, что утром в среду боевики ударили по электроподстанции в селе Бурчак. В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов.В среду дрон-камикадзе атаковал машину с переселенцами в Харьковской области. В результате погиб один человек и еще один получил множественные осколочные ранения. По факту атаки возбуждено два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также о геноциде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области мирные жители подорвались на минеВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщинаНад Липецком средства РЭБ подавили четыре беспилотника
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Новости
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек

Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на село Новофедоровка в Запорожской области

14:27 19.06.2024 (обновлено: 14:36 19.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке украинского беспилотника на село Новофедоровка Пологовского муниципального округа. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, пострадал местный житель 1957 года рождения – он получил осколочные ранения и доставлен в медицинское учреждение", - написал он в Telegram.

На месте происшествия работают оперативные службы.
Он отметил, что утром в среду боевики ударили по электроподстанции в селе Бурчак. В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 435 абонентов.
В среду дрон-камикадзе атаковал машину с переселенцами в Харьковской области. В результате погиб один человек и еще один получил множественные осколочные ранения. По факту атаки возбуждено два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также о геноциде.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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