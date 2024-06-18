https://crimea.ria.ru/20240618/vsu-nochyu-sbrosili-vzryvchatku-na-dom-pod-belgorodom--ranena-zhenschina-1138183037.html
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.06.2024
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T07:22
2024-06-18T07:22
2024-06-18T07:22
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137511365_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c68edea63ad2eab7aea8a62f919aa1d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате ранена мирная жительница, сообщил губернатор регоина Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что после оказания пострадавшей необходимой медицинской помощи, ее транспортируют в горбольницу №2 в Белгороде, где она будет проходить дальнейшее лечение.Накануне в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ. В пятницу в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших. Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детейЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУБелгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137511365_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2df7a60ec09bdcde2a0139aa4216a74a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
Мирная жительница ранена при атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области – Гладков