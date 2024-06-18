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ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.06.2024
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T07:22
2024-06-18T07:22
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате ранена мирная жительница, сообщил губернатор регоина Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что после оказания пострадавшей необходимой медицинской помощи, ее транспортируют в горбольницу №2 в Белгороде, где она будет проходить дальнейшее лечение.Накануне в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ. В пятницу в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших. Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детейЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУБелгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
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Новости
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4.7
96
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина

Мирная жительница ранена при атаке ВСУ на жилой дом в Белгородской области – Гладков

07:22 18.06.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области беспилотник разрушил частный дом
В Белгородской области беспилотник разрушил частный дом
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате ранена мирная жительница, сообщил губернатор регоина Вячеслав Гладков.

"В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную центральную больницу", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что после оказания пострадавшей необходимой медицинской помощи, ее транспортируют в горбольницу №2 в Белгороде, где она будет проходить дальнейшее лечение.
Накануне в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ. В пятницу в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших. Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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