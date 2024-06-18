https://crimea.ria.ru/20240618/vsu-nochyu-sbrosili-vzryvchatku-na-dom-pod-belgorodom--ranena-zhenschina-1138183037.html

ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина

ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина - РИА Новости Крым, 18.06.2024

ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина

Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T07:22

2024-06-18T07:22

2024-06-18T07:22

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Ночью украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате ранена мирная жительница, сообщил губернатор регоина Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что после оказания пострадавшей необходимой медицинской помощи, ее транспортируют в горбольницу №2 в Белгороде, где она будет проходить дальнейшее лечение.Накануне в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ. В пятницу в городе Шебекино Белгородской области после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших. Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детейЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУБелгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости