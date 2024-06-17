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ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека
ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека - РИА Новости Крым, 17.06.2024
ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека
Три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ села Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T15:01
2024-06-17T15:01
2024-06-17T15:01
белгородская область
новости
происшествия
вячеслав гладков
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ села Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.В селе в результате обстрела повреждены два МКД и пять частных домовладений. Также поврежден социальный объект и административное здание, сообщил Гладков.На месте работают оперативные службы.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших. Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены людиЧетверо мирных жителей ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на ДонецкПодросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека
Три человека ранены из-за обстрела ВСУ села в Белгородской области – Гладков