https://crimea.ria.ru/20240617/vsu-udali-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-tri-cheloveka-1138169763.html

ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека

ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека - РИА Новости Крым, 17.06.2024

ВСУ удали по селу в Белгородской области – ранены три человека

Три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ села Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T15:01

2024-06-17T15:01

2024-06-17T15:01

белгородская область

новости

происшествия

вячеслав гладков

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Три человека получили минно-взрывные ранения в результате обстрела ВСУ села Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.В селе в результате обстрела повреждены два МКД и пять частных домовладений. Также поврежден социальный объект и административное здание, сообщил Гладков.На месте работают оперативные службы.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших. Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены людиЧетверо мирных жителей ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на ДонецкПодросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, происшествия, вячеслав гладков, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области