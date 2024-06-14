https://crimea.ria.ru/20240614/iz-pod-zavalov-doma-v-shebekino-spaseny-dva-cheloveka-1138114443.html

Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека

Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека

Два человека спасены из-под обломков рухнувшего в Шебекино подъезда многоэтажки. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T16:21

2024-06-14T16:21

2024-06-14T16:24

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека спасены из-под обломков рухнувшего в Шебекино подъезда многоэтажки. Об этом сообщили в МЧС России.Об обрушении жилого дома ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, причиной трагедии стал обстрел ВСУ. По предварительным данным, пострадали три человека.12 мая во время атаки боевиков на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей.7 июня в результате атаки ракетами ATACMS жилых районов Луганска обрушился подъезд одной из многоэтажек. В результате четыре человека погибло, 57 пострадало.По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В городе был объявлен режим ЧС регионального уровня.

https://crimea.ria.ru/20240613/dron-vsu-udaril-po-mashine-v-shebekino---raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1138078315.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, обстрелы всу