https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-postradavshikh-v-luganske-ot-raketnogo-udara-vsu-vyroslo-do-57-1137951795.html

Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57

Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57 - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57

До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T21:20

2024-06-07T21:20

2024-06-07T21:23

луганск

луганская народная республика (лнр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

наталия пащенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших. Об этом сообщает правительство ЛНР.По предварительной оценке, дом по адресу Ватутина, 27б пострадал в средней степени и подлежит восстановлению. В нем повреждено остекление и кирпичная кладка. После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение не потребуется.Кроме того, в близлежащих домах повреждено остекление и кровли. Всего пострадали 33 дома - 127 подъездов.Луганск был атакован ВСУ в пятницу около 11:00. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удараТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня

луганск

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, наталия пащенко