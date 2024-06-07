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Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57 - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57
Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57 - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57
До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T21:20
2024-06-07T21:23
луганск
луганская народная республика (лнр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
наталия пащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших. Об этом сообщает правительство ЛНР.По предварительной оценке, дом по адресу Ватутина, 27б пострадал в средней степени и подлежит восстановлению. В нем повреждено остекление и кирпичная кладка. После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение не потребуется.Кроме того, в близлежащих домах повреждено остекление и кровли. Всего пострадали 33 дома - 127 подъездов.Луганск был атакован ВСУ в пятницу около 11:00. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удараТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, наталия пащенко
Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57

Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57

21:20 07.06.2024 (обновлено: 21:23 07.06.2024)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
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© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших. Об этом сообщает правительство ЛНР.
"40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах. На стационарном лечении, в том числе, двое несовершеннолетних", - сообщила актуальную информацию по состоянию на 21.00 министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
По предварительной оценке, дом по адресу Ватутина, 27б пострадал в средней степени и подлежит восстановлению. В нем повреждено остекление и кирпичная кладка. После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение не потребуется.
Кроме того, в близлежащих домах повреждено остекление и кровли. Всего пострадали 33 дома - 127 подъездов.
Луганск был атакован ВСУ в пятницу около 11:00. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНаталия Пащенко
 
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