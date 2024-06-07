https://crimea.ria.ru/20240607/v-lnr-vveli-rezhim-chs-regionalnogo-urovnya-1137939111.html

В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня

В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня

Председателем правительства ЛНР введен режим ЧС регионального уровня реагирования после мощной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:13

2024-06-07T15:13

2024-06-07T15:22

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

режим чс

новости

происшествия

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137935257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f26a8f067a7509200e1bd9b66489f18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Председателем правительства ЛНР введен режим ЧС регионального уровня реагирования после мощной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник."На место происшествия оперативно выехали председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и руководитель муниципалитета Яна Пащенко. При правительстве создан штаб по ликвидации последствий обстрела", - говорится в сообщении.Также по данным главы региона, повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.Луганск был атакован ВСУ около 11:00 в пятницу. Ранее было известно о 22 раненых, включая детей восьми и шестнадцати лет. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек. По данным МЧС России, под завалами нашли тела трех человек, еще семерых удалось спасти."По последним данным количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек", - сказано в сообщении.Уточняется, что трое из числа пострадавших – мальчики 16-ти, 15-ти и 8-ми лет. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по ЛуганскуТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMSВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, режим чс, новости, происшествия, обстрелы всу