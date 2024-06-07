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Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS
Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS
Три человека стали жертвами массированного ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T13:30
2024-06-07T13:38
луганск
луганская народная республика (лнр)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Три человека стали жертвами массированного ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает МЧС России. Луганск был атакован ВСУ в первой половине дня в пятницу. По предварительной информации, ранены 22 человека, включая детей восьми и шестнадцати лет. Их жизни ничего не угрожает. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, город предварительно атаковали шестью ракетами ATACMS. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек, под завалами находятся люди.Уточняется, что обрушение подъезда произошло с первого по пятый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается.Кроме того, в результате обстрела повреждены две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета.В образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. По данным министра образования и науки Ивана Кусова, пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.
https://crimea.ria.ru/20240607/massirovannyy-udar-po-lugansku--raneny-22-cheloveka-1137931969.html
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луганск, луганская народная республика (лнр), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS

Три человека погибли в результате ракетной атаки по Луганску – МЧС

13:30 07.06.2024 (обновлено: 13:38 07.06.2024)
 
© МЧС РоссииПоследствия удара ВСУ по Луганску
Последствия удара ВСУ по Луганску
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Три человека стали жертвами массированного ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает МЧС России.
Луганск был атакован ВСУ в первой половине дня в пятницу. По предварительной информации, ранены 22 человека, включая детей восьми и шестнадцати лет. Их жизни ничего не угрожает. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, город предварительно атаковали шестью ракетами ATACMS. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек, под завалами находятся люди.

"Три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов жилого дома в Луганске после удара ВСУ", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что обрушение подъезда произошло с первого по пятый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается.
Кроме того, в результате обстрела повреждены две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета.
В образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. По данным министра образования и науки Ивана Кусова, пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
12:25
Массированный удар по Луганску – ранены 22 человека
 
ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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