https://crimea.ria.ru/20240607/tri-cheloveka-pogibli-pri-udare-po-lugansku-iz-atacms-1137934086.html

Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS

Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Три человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS

Три человека стали жертвами массированного ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T13:30

2024-06-07T13:30

2024-06-07T13:38

луганск

луганская народная республика (лнр)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137935322_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad5c23656e5cf815a3cf763588170949.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Три человека стали жертвами массированного ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает МЧС России. Луганск был атакован ВСУ в первой половине дня в пятницу. По предварительной информации, ранены 22 человека, включая детей восьми и шестнадцати лет. Их жизни ничего не угрожает. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, город предварительно атаковали шестью ракетами ATACMS. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек, под завалами находятся люди.Уточняется, что обрушение подъезда произошло с первого по пятый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается.Кроме того, в результате обстрела повреждены две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета.В образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. По данным министра образования и науки Ивана Кусова, пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.

https://crimea.ria.ru/20240607/massirovannyy-udar-po-lugansku--raneny-22-cheloveka-1137931969.html

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости