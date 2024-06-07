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ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 07.06.2024

ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

Ракетный удар по жилым кварталам Луганска предварительно был нанесен ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T13:14

2024-06-07T13:14

2024-06-07T13:17

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Ракетный удар по жилым кварталам Луганска предварительно был нанесен ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Луганск был атакован ВСУ в первой половине дня в пятницу. По предварительной информации, ранены 22 человека, включая детей восьми и шестнадцати лет. Их жизни ничего не угрожает.По данным главы республики, большая часть снарядов уничтожена силами ПВО. "Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Есть пострадавшие среди мирного населения и повреждения зданий. На данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети 8 и 16 лет", – добавил глава ЛНР.По его данным, в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.ВСУ регулярно атакую регионы РФ. В ночь на 7 июня один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Всего в ночь на пятницу над Югом России были уничтожены 28 украинских беспилотников. В пятницу утром над Ростовской областью сбили три ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненыхРакетный удар ВСУ по Луганску – что известно к этому часуДетей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы

луганская народная республика (лнр)

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