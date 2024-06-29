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Выборы в Иране после гибели Раиси – назначен второй тур

Выборы в Иране после гибели Раиси – назначен второй тур - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Выборы в Иране после гибели Раиси – назначен второй тур

Второй тур президентских выборов в Иране назначен по итогам подсчета более 24,5 миллионов голосов избирателей в Иране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T13:06

2024-06-29T13:06

2024-06-29T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Второй тур президентских выборов в Иране назначен по итогам подсчета более 24,5 миллионов голосов избирателей в Иране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.Уточняется, что второй тур назначен на пятницу, 5 июля.По данным агентства, всего к этому времени подсчитаны 24,5 миллиона голосов избирателей, на 58 тысячах участков в 482 областях страны. В первом туре лидирует кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан. Его ближайший соперник – консерватор Саид Джалил. На третьем месте по числу голосов спикер иранского Меджлиса (парламента –.) Мохаммад Багер Галибаф.Голосование на президентских выборах проходило в Иране накануне. Избирательные участки закрылись в 00:30 29 июня по Москве.Выборы в Иране проводят досрочно после гибели президента Эбрахима Раиси. Вертолет президента потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. Ответственность за крушение вертолета Раиси лежит на США, заявили власти Ирана.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – ПутинЛавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и ИранаКрушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси

иран

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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