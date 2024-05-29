https://crimea.ria.ru/20240529/krushenie-iz-za-diversii-v-irane-prokommentirovali-versiyu-o-gibeli-raisi-1137699251.html

Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси

Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг версию крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси из-за диверсии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T20:09

2024-05-29T20:09

2024-05-29T20:09

эбрахим раиси

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

происшествия

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иран

диверсия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг версию крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси из-за диверсии, пишет РИА Новости.Изучение ремонтных записей вертолета также показало, что никаких дефектов в работе летательного аппарата не было.Вертолет, в котором летел Раиси и другие официальные лица Ирана, разбился19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при авиакатастрофе.Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде 23 мая.Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, экс-командующий КСИР, глава Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи заявил, что ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета РаисиВолодин ответил на слова Блинкена о гибели президента ИранаЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси

иран

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, происшествия, в мире, иран, диверсия, новости