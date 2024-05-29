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Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси
Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг версию крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси из-за диверсии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T20:09
2024-05-29T20:09
эбрахим раиси
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
происшествия
в мире
иран
диверсия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг версию крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси из-за диверсии, пишет РИА Новости.Изучение ремонтных записей вертолета также показало, что никаких дефектов в работе летательного аппарата не было.Вертолет, в котором летел Раиси и другие официальные лица Ирана, разбился19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при авиакатастрофе.Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде 23 мая.Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, экс-командующий КСИР, глава Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи заявил, что ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета РаисиВолодин ответил на слова Блинкена о гибели президента ИранаЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси
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Новости
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эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, происшествия, в мире, иран, диверсия, новости
Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели Раиси

Генштаб ВС Ирина исключил версию о крушении вертолета Раиси из-за диверсии

20:09 29.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПохороны президента Ирана Эбрахима Раиси
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг версию крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси из-за диверсии, пишет РИА Новости.
"По данным следственных испытаний, проведенных на частях разбившегося вертолета, характере рассеивания его частей, отделившихся от основного корпуса, версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена", - провидит заявление оборонного ведомства республики информагентство IRNA.
Изучение ремонтных записей вертолета также показало, что никаких дефектов в работе летательного аппарата не было.
Вертолет, в котором летел Раиси и другие официальные лица Ирана, разбился19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при авиакатастрофе.
Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде 23 мая.
Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, экс-командующий КСИР, глава Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи заявил, что ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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Эбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиПроисшествияВ миреИранДиверсияНовости
 
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