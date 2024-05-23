https://crimea.ria.ru/20240523/opublikovano-predvaritelnoe-rassledovanie-krusheniya-vertoleta-raisi-1137537744.html
Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси
Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси
Опубликованы предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб ВС... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T23:26
2024-05-23T23:26
2024-05-23T23:30
иран
эбрахим раиси
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Опубликованы предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб ВС Ирана.Вертолет президента Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.Место крушения удалось обнаружить в понедельник. В четверг президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит причин для спекуляций на теме изменения внешней политики Ирана после гибели президента этой страны Эбрахима Раиси.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часуЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиРоссия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин
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иран, эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, в мире, происшествия, новости
Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси
Вертолет президента Раиси загорелся при наборе высоты – генштаб ВС Ирана
23:26 23.05.2024 (обновлено: 23:30 23.05.2024)