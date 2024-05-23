Рейтинг@Mail.ru
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/prezidenta-irana-ebrakhima-raisi-pokhoronili-v-meshkhede-1137535096.html
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T20:57
2024-05-23T20:59
эбрахим раиси
утраты
в мире
иран
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137535186_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_72bd5f7c56dabf93401d4f411e87d620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim.Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://crimea.ria.ru/20240522/chto-budet-s-iranom-i-blizhnim-vostokom-posle-gibeli-prezidenta-raisi-1137468763.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137535186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05acdaf1b9d03ba6f2e26a0480001ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эбрахим раиси, утраты, в мире, иран, новости
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед

Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде

20:57 23.05.2024 (обновлено: 20:59 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПохороны президента Ирана Эбрахима Раиси
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Погибший президент в последний раз совершил (ритуальный - ред.) обход вокруг мавзолея имама Резы и навсегда упокоился с миром", - говорится в сообщении агентства.
Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Вчера, 07:59Радио "Спутник в Крыму"
Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси
 
Эбрахим РаисиУтратыВ миреИранНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:42Сколько в Крыму миллионеров - ФНС
21:16Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
20:57Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
20:31Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства
20:17В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
19:59Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России
19:46В Евпатории восстановили водоснабжение
19:33Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
19:12Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
19:10"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту
18:43Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
18:31Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
18:22В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
17:54Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
17:48В Крыму предупредили о последствиях ударов по России ракетами США
17:36Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
17:22Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области
17:11Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
16:58Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки
16:45Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света
Лента новостейМолния