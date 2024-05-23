https://crimea.ria.ru/20240523/prezidenta-irana-ebrakhima-raisi-pokhoronili-v-meshkhede-1137535096.html
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T20:57
2024-05-23T20:57
2024-05-23T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim.Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://crimea.ria.ru/20240522/chto-budet-s-iranom-i-blizhnim-vostokom-posle-gibeli-prezidenta-raisi-1137468763.html
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Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в Мешхеде
20:57 23.05.2024 (обновлено: 20:59 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Тело президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета вместе с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и рядом других высокопоставленных лиц, было захоронено в Мешхеде, родном городе Раиси в провинции Хорасан-Резави на северо-западе страны в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами, передает агентство Tasnim.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Погибший президент в последний раз совершил (ритуальный - ред.) обход вокруг мавзолея имама Резы и навсегда упокоился с миром", - говорится в сообщении агентства.
Тело президента доставили в его родной город Мешхед в среду после проведения церемоний прощания в городах Тебриз, Кум, Тегеран и Бирдженд.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.