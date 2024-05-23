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Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир только выиграл от гибели президента Ирана Раиси, прозучали цинично и бесчеловечно. Так их оценил... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T10:02
2024-05-23T10:02
2024-05-23T10:02
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир только выиграл от гибели президента Ирана Раиси, прозучали цинично и бесчеловечно. Так их оценил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, который принял участие в траурной церемонии прощания в Иране."Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и иных иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его мнению, сказать подобное может только представитель режима, который "живет в полном ощущении своей исключительности". Представители других культур это оценивают негативно, подчеркнул он.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.В стране был объявлен пятидневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиУкраина должна принять решение о переговорах с Россией – БлинкенСтрашно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине
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вячеслав володин, эбрахим раиси, иран, энтони блинкен, сша, политика, новости, в мире
Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
Володин назвал цинизмом высказывания Блинкена о гибели президента Ирана Раиси
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир только выиграл от гибели президента Ирана Раиси, прозучали цинично и бесчеловечно. Так их оценил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, который принял участие в траурной церемонии прощания в Иране.
"Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и иных иранских городов, чтобы попрощаться со своим президентом. На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, сказать подобное может только представитель режима, который "живет в полном ощущении своей исключительности". Представители других культур это оценивают негативно, подчеркнул он.
"Такое хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово "американец" станет во всем мире ругательным", - добавил Володин.
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение
в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить
. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.
В стране был объявлен пятидневный траур
. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики.
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