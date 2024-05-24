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США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана
США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана - РИА Новости Крым, 24.05.2024
США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана
Ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США. Об этом заявил секретарь Высшего совета по экономической... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T19:02
2024-05-24T19:02
иран
эбрахим раиси
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
сша
в мире
происшествия
политика
санкции
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США. Об этом заявил секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, экс-командующий КСИР, глава Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.Он обвинил Вашингтон в случившейся авиакатастрофе, поскольку именно американская сторона не выполнила своих обязательств в области авиации.Ранее в генштабе ВС исламской республики сообщили, что вертолет Раиси вспыхнул, столкнувшись с возвышенностью. Также отмечалось, что следов пуль или других подобных повреждений на обшивке разбившегося вертолета не обнаружено.Вертолет президента Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. Позже были опубликованы предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.Место крушения удалось обнаружить в понедельник. В четверг президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента ИранаЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиРоссия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин
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иран, эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, сша, в мире, происшествия, политика, санкции, новости
США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана

Ответственность за крушение вертолета Раиси лежит на США - экс-командующий КСИР

19:02 24.05.2024
 
© Azin Haghighi / APЧлены спасательной команды несут жертву после крушения вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси
Члены спасательной команды несут жертву после крушения вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси
© Azin Haghighi / AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США. Об этом заявил секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, экс-командующий КСИР, глава Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.
Он обвинил Вашингтон в случившейся авиакатастрофе, поскольку именно американская сторона не выполнила своих обязательств в области авиации.
"США дважды виновны в том, что это произошло <...> Во-первых, у США еще до революции (1979 года в Иране — ред.) были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана", — приводит объяснения генерала агентство Jamaran.
Ранее в генштабе ВС исламской республики сообщили, что вертолет Раиси вспыхнул, столкнувшись с возвышенностью. Также отмечалось, что следов пуль или других подобных повреждений на обшивке разбившегося вертолета не обнаружено.
Вертолет президента Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. Позже были опубликованы предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
Место крушения удалось обнаружить в понедельник. В четверг президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед.
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ИранЭбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиСШАВ миреПроисшествияПолитикаСанкцииНовости
 
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