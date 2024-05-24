https://crimea.ria.ru/20240524/ssha-nesut-otvetstvennost-za-krushenie-vertoleta-raisi--vlasti-irana-1137567126.html

США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана

США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана - РИА Новости Крым, 24.05.2024

США несут ответственность за крушение вертолета Раиси – власти Ирана

Ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США. Об этом заявил секретарь Высшего совета по экономической... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T19:02

2024-05-24T19:02

2024-05-24T19:02

иран

эбрахим раиси

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ответственность за крушение вертолета, в котором летел иранский лидер Эбрахим Раиси, несут США. Об этом заявил секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, экс-командующий КСИР, глава Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.Он обвинил Вашингтон в случившейся авиакатастрофе, поскольку именно американская сторона не выполнила своих обязательств в области авиации.Ранее в генштабе ВС исламской республики сообщили, что вертолет Раиси вспыхнул, столкнувшись с возвышенностью. Также отмечалось, что следов пуль или других подобных повреждений на обшивке разбившегося вертолета не обнаружено.Вертолет президента Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. Позже были опубликованы предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.Место крушения удалось обнаружить в понедельник. В четверг президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента ИранаЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиРоссия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин

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иран, эбрахим раиси, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, сша, в мире, происшествия, политика, санкции, новости