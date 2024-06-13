https://crimea.ria.ru/20240613/rf-i-iran-gotovy-razvivat-sotrudnichestvo-v-raznykh-sferakh--putin-1138098072.html
РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин
РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2024
РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин
Президент России Владимир Путин обсудил дальнейшее развитие российско-иранского сотрудничества и ряд вопросов, касающихся деятельности БРИКС, с и.о. главы... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T21:08
2024-06-13T21:08
2024-06-13T21:08
владимир путин (политик)
россия
иран
политика
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137477201_0:148:2910:1786_1920x0_80_0_0_29f7d9f880badbd9fe989c44ee63916a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил дальнейшее развитие российско-иранского сотрудничества и ряд вопросов, касающихся деятельности БРИКС, с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером в рамках телефонного разговора, который состоялся по инициативе иранской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.Сообщается, что в ходе разговора была выражена двусторонняя заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.Были также затронуты отдельные вопросы, касающиеся взаимодействия на международной арене.В рамках беседы Мохаммад Мохбер поздравил президента и весь российский народ с Днем России, который страна отметила 12 июня. А также поблагодарил за поддержку в нынешний непростой для Ирана период после трагической гибели президента Эбрахима Раиси. В свою очередь Владимир Путин пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании, передав самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи. И поздравил всех мусульман Исламской Республики Иран с приближающимся праздником Курбан-байрам.Бывший первый вице-Мохаммад Мохбер был назначен исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Иран после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Читайте также на РИА Новости Крым: Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиЛавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана
россия
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137477201_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_adfdf77917a072226cdc729c69c6d333.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, иран, политика, сотрудничество
РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин
Путин обсудил сотрудничество с руководителем исполнительной власти Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил дальнейшее развитие российско-иранского сотрудничества и ряд вопросов, касающихся деятельности БРИКС, с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером в рамках телефонного разговора, который состоялся по инициативе иранской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Сообщается, что в ходе разговора была выражена двусторонняя заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
Были также затронуты отдельные вопросы, касающиеся взаимодействия на международной арене.
"…в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января 2024 года", – отмечается в сообщении Кремля.
В рамках беседы Мохаммад Мохбер поздравил президента и весь российский народ с Днем России, который страна отметила 12 июня. А также поблагодарил за поддержку в нынешний непростой для Ирана период после трагической гибели президента Эбрахима Раиси
.
В свою очередь Владимир Путин пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании, передав самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи. И поздравил всех мусульман Исламской Республики Иран с приближающимся праздником Курбан-байрам.
Бывший первый вице-Мохаммад Мохбер был назначен
исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Иран после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая.
Читайте также на РИА Новости Крым: