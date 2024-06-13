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РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин

РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2024

РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин

Президент России Владимир Путин обсудил дальнейшее развитие российско-иранского сотрудничества и ряд вопросов, касающихся деятельности БРИКС, с и.о. главы... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T21:08

2024-06-13T21:08

2024-06-13T21:08

владимир путин (политик)

россия

иран

политика

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил дальнейшее развитие российско-иранского сотрудничества и ряд вопросов, касающихся деятельности БРИКС, с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером в рамках телефонного разговора, который состоялся по инициативе иранской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.Сообщается, что в ходе разговора была выражена двусторонняя заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.Были также затронуты отдельные вопросы, касающиеся взаимодействия на международной арене.В рамках беседы Мохаммад Мохбер поздравил президента и весь российский народ с Днем России, который страна отметила 12 июня. А также поблагодарил за поддержку в нынешний непростой для Ирана период после трагической гибели президента Эбрахима Раиси. В свою очередь Владимир Путин пожелал успеха в ведущейся предвыборной кампании, передав самые добрые пожелания Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Али Хаменеи. И поздравил всех мусульман Исламской Республики Иран с приближающимся праздником Курбан-байрам.Бывший первый вице-Мохаммад Мохбер был назначен исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Иран после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Читайте также на РИА Новости Крым: Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке Что будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента РаисиЛавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, иран, политика, сотрудничество