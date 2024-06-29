https://crimea.ria.ru/20240629/strelba-slyshna-v-feodosii-1138453626.html

Стрельба слышна в Феодосии

Стрельба слышна в Феодосии - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Стрельба слышна в Феодосии

В Феодосии в субботу проходят тренировки военных. Как сообщает пресс-служба местной администрации города, в этой связи в городе слышна стрельба. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T12:04

2024-06-29T12:04

2024-06-29T12:08

феодосия

новости крыма

безопасность

учения

администрация феодосии

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу проходят тренировки военных. Как сообщает пресс-служба местной администрации города, в этой связи в городе слышна стрельба.Уточняется, что учения продлятся до 13:00, гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие.Стрельбы из артустановки в субботу до 13 часов идут также в Военной гавани Новороссийска.В Крыму и Севастополе и других причерноморских регионах РФ регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, безопасность, учения, администрация феодосии, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя