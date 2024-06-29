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Стрельба слышна в Феодосии - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Стрельба слышна в Феодосии
Стрельба слышна в Феодосии - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Стрельба слышна в Феодосии
В Феодосии в субботу проходят тренировки военных. Как сообщает пресс-служба местной администрации города, в этой связи в городе слышна стрельба. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T12:04
2024-06-29T12:08
феодосия
новости крыма
безопасность
учения
администрация феодосии
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу проходят тренировки военных. Как сообщает пресс-служба местной администрации города, в этой связи в городе слышна стрельба.Уточняется, что учения продлятся до 13:00, гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие.Стрельбы из артустановки в субботу до 13 часов идут также в Военной гавани Новороссийска.В Крыму и Севастополе и других причерноморских регионах РФ регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, безопасность, учения, администрация феодосии, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба слышна в Феодосии

Учебные стрельбы идут в Феодосии

12:04 29.06.2024 (обновлено: 12:08 29.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу проходят тренировки военных. Как сообщает пресс-служба местной администрации города, в этой связи в городе слышна стрельба.

"Сегодня, 29 июня, будут проходить учебные стрельбы", – сказано в сообщении мэрии.

Уточняется, что учения продлятся до 13:00, гостей и жителей города просят соблюдать спокойствие.
Стрельбы из артустановки в субботу до 13 часов идут также в Военной гавани Новороссийска.
В Крыму и Севастополе и других причерноморских регионах РФ регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
 
ФеодосияНовости КрымаБезопасностьУченияАдминистрация ФеодосииВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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