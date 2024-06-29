https://crimea.ria.ru/20240629/strelby-iz-artustanovki-idut-v-voennoy-gavani-novorossiyska-1138451690.html

Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска

Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска

В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T11:02

2024-06-29T11:02

2024-06-29T11:02

новороссийск

учения

новости

краснодарский край

вооруженные силы россии

армия и флот

кубань

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00.В Крыму и Севастополе также регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.

новороссийск

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии, армия и флот, кубань, безопасность