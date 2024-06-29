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Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T11:02
2024-06-29T11:02
2024-06-29T11:02
новороссийск
учения
новости
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вооруженные силы россии
армия и флот
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00.В Крыму и Севастополе также регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии, армия и флот, кубань, безопасность
Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
Учения военных по отражению атак безэкипажных катеров и дронов идут в Новороссийске