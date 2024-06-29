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Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T11:02
2024-06-29T11:02
новороссийск
учения
новости
краснодарский край
вооруженные силы россии
армия и флот
кубань
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00.В Крыму и Севастополе также регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
новороссийск
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии, армия и флот, кубань, безопасность
Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска

Учения военных по отражению атак безэкипажных катеров и дронов идут в Новороссийске

11:02 29.06.2024
 
© РИА Новости . Pavel Lvov / Перейти в фотобанкВоенно-морские учения
Военно-морские учения - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Pavel Lvov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В субботу в порту Новороссийска слышна стрельба. Это связано с учениями военных по отражению атак с моря и воздуха, сообщает администрация города.
По информации властей, учения проводят дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00.
"В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", – уточнили в администрации.
В Крыму и Севастополе также регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
 
НовороссийскУченияНовостиКраснодарский крайВооруженные силы РоссииАрмия и флотКубаньБезопасность
 
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