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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T10:06
2024-06-29T10:06
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали утром в субботу дважды. Первый раз ограничение продлилось час, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост, транспорт
Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения

На Крымском мосту после открытия движения в очереди более 600 автомобилей

10:06 29.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 255 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.

Крымский мост закрывали утром в субботу дважды. Первый раз ограничение продлилось час, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайКрымский мостТранспорт
 
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