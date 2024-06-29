Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыли второй раз за утро - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240629/krymskiy-most-zakryli-vtoroy-raz-za-utro-1138448124.html
Крымский мост закрыли второй раз за утро
Крымский мост закрыли второй раз за утро - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Крымский мост закрыли второй раз за утро
Второй раз за субботнее утро остановлено движение транспорта на Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T09:24
2024-06-29T09:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
транспорт
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Второй раз за субботнее утро остановлено движение транспорта на Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектомАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объект
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост закрыли второй раз за утро

Крымский мост закрыт второй раз за утро

09:24 29.06.2024 (обновлено: 09:27 29.06.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Второй раз за субботнее утро остановлено движение транспорта на Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто ", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объект
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьТранспортКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Два судостроительных завода модернизированы в Крыму – Аксенов
11:02Стрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
10:19Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS
10:06Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
09:43Из-за ракетной атаки на Севастополь пострадали три мирных жителя
09:41Крымский мост открыли для движения
09:35В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:28Две воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя – где упали осколки
09:24Крымский мост закрыли второй раз за утро
09:11Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО
09:07Воздушная тревога объявлена в Севастополе
09:01Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году
08:11Крымский мост: за час очередь выросла в 4 раза
08:02Удар ВСУ по жилому дому в Курской области – 5 погибших, из них двое детей
07:27Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
07:03Крымский мост: обстановка после открытия движения
06:50Крымский мост открыт
06:19Четыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе
05:54Крымский мост закрыт
00:01Жара и ветер: погода в Крыму в субботу
Лента новостейМолния