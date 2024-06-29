https://crimea.ria.ru/20240629/krymskiy-most-zakryli-vtoroy-raz-za-utro-1138448124.html
Крымский мост закрыли второй раз за утро
Крымский мост закрыли второй раз за утро - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Крымский мост закрыли второй раз за утро
Второй раз за субботнее утро остановлено движение транспорта на Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T09:24
2024-06-29T09:24
2024-06-29T09:27
ситуация на дорогах крыма
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Второй раз за субботнее утро остановлено движение транспорта на Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектомАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объект
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост закрыли второй раз за утро
Крымский мост закрыт второй раз за утро
09:24 29.06.2024 (обновлено: 09:27 29.06.2024)