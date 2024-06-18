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Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом

Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом

Киев признал Крымский мост невоенным объектом из-за невозможности его поразить, с целью сохранить остатки репутации ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T21:25

2024-06-18T21:25

2024-06-18T21:25

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Киев признал Крымский мост невоенным объектом из-за невозможности его поразить, с целью сохранить остатки репутации ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что Крымский мост не является объектом военного значения.По его мнению, заявление по Крымскому мосту следуют из невозможности его поразить. При этом его невоенное назначение представители киевского режима понимали и раньше, а когда у России появилась возможность построить железную дорогу вокруг Азовского моря, необходимость даже незначительно задействовать транспортный переход через Керченский пролив в военных целях отпала полностью."И до этого он не слишком активно использовался для военных перевозок, а сейчас тем более. Поэтому, все дело в том, что, столкнувшись с невозможностью нанести урон Крымскому мосту, противник сделал такой вброс, сообщив об отсутствии какой-то военной необходимости в таком ударе. Поэтому это попытка сделать хорошую мину при плохой игре", - убежден политолог.Киевский режим никогда не рассматривал военное значение Крымского моста как основополагающую причину для совершения террористических актов против этого объекта. Все атаки Киева на Крымский мост имели символическое значение, и оба теракта в 2022 и 2023 годах преподносились украинскими властями как "величайшая победа" и чуть ли не "перелом" в боевых действиях, заявлял ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУАтаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, крымский мост, мнения, новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма